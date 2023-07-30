Концерты американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали небольшое землетрясение силой 2,3 балла.

Сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зарегистрировала эти данные во время аншлаговых выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля.

— Я взяла данные за обе ночи концерта и быстро заметила, что это явно один и тот же образец сигналов. Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны, — отметила сейсмолог.

Источником мини-землетрясения могли быть либо поклонники Свифт, которые танцевали, либо звуковая система. В течение двух вечеров на ее концертах танцевали 144 тыс. фанатов.

Ранее подобное уже происходило. В 2011 году в Сиэтле матч по американскому футболу вызвал землетрясение, получив название Звериное землетрясение.

— Хотя разница магнитуд между Звериным землетрясением и Свифт-землетрясением составляет всего 0,3 балла, фанаты Свифт побеждают фанатов Seahawks. Сотрясение было в два раза сильнее, — отметила Джеки Каплан-Ауэрбах.

После многотысячных концертов в Сиэтле в рамках тура Eras Tour, Тейлор Свифт обратилась к поклонникам, поблагодарив их за енергию.