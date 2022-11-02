Девушка певца Владимира Дантеса, дизайнер Даша Кацурина за один день потеряла миллион гривен из-за российской атаки дронами.

В Instagram-stories Даша рассказала, что БПЛА упал на отделение Новой почты в Полтаве, где были вещи ее бренда.

— Из-за атаки дроном РФ полностью сгорело отделение Новой почты №1 в Полтаве. Слава Богу, жертв нет. Только минус 1 005 000 грн в Katsurina. Там ждали наши пуховики, они приехали с производства, — рассказала дизайнер.

Даша показала сгоревшее отделение, а также выделила плюс — дрон летел на подстанцию, его сбили, поэтому он там и упал.

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— Еще плюс — я люблю нашу команду. Создали план, во всем находим юмор, — добавила Кацурина.

На странице бренда также появилось обращение, в котором отметили, что производство в условиях войны — это вызов, и они его принимают.

— Мы его приняли, как и миллионы украинцев, которые остались и продолжают поддерживать экономику государства. Все, что мы можем сейчас сделать вместе, – продолжать бороться и донатить на победу, — говорится в заявлении.

Ранее Даша Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом. Мама двух деток отметила, что певец сразу включился в их образ жизни и для нее это важно.

Также дизайнер отметила, Дантес помогал ей с детьми и ранее. Еще тогда, когда они путешествовали парами — Вова с Надей Дорофееевой, а Даша с Мишей Кацуриным.

Фото: Даша Кацурина