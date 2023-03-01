Певец Владимир Дантес рассказал об интимной жизни после 24 февраля 2022 года. Говорит, в первые два месяца он думал, что она вовсе закончилась.

— Первые месяц-полтора ты такой — секс, это что такое? Не сейчас, не время. А так, мне кажется, что инстинкт самосохранения в человеке настолько сильный, что я жду на беби-бум, реально жду от украинцев беби-бум, хочу, чтобы это было, — отметил Дантес.

Добавляет, секс стал не самым главным в жизни вообще. Есть — и хорошо.

— Секс в моей жизни… Точно не на первом месте, — подчеркнул певец.

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Напомним, что в марте 2022 года Дантес и певица Надя Дорофеева объявили о разводе. Тогда эта новость потрясла фанатов, как и то, что исполнительница закрутила роман с другом семьи — ресторатором Михаилом Кацуриным.

Владимир в свою очередь стал встречаться с экс-супругой возлюбленного Дорофеевой, дизайнером Дашей Кацуриной.