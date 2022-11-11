Украинский артист Владимир Дантес признался, что роман между его бывшей Надей Дорофеевой и другом Мишей Кацуриным стал для него неожиданностью. Музыкант добавил, что он не любит лицемерие и скрытность.

— Я не люблю лицемерие. Когда люди недоговаривают — это не прикольно. Однако это моя проблема. Мне неприятно все, что произошло. Точнее, неприятно то как все произошло — так будет конкретнее. Как и то, что после этого было. Но это все на совести людей, и я сижу и жду когда расскажут всю правду. Приглашайте Мишу и Дашу в эфир, пусть расскажут, — заявил Дантес в интервью ЖВЛ.

Также Владимир добавил, что не общается со своим бывшим другом Михаилом, к которому ушла его возлюбленная Дорофеева.

— Вообще никаких отношений. Я вообще с ним не общаюсь. В этом нет никакого смысла, и не проводим время вместе, — заявил музыкант.

Что касается его бывшей второй половинки, то Дантес разошелся с Надей как друзя. Впрочем, смысла в общении с ней он тоже не видит.

Сейчас смотрят

— Нет с ней общих мероприятий или работы. Я не вижу смысла с ней общаться, — добавил музыкант.

Ранее Дантес рассказал историю, когда с него часами смеялась Надя Дорофеева. Все произошло во время отдыха, когда артист заказывал для себя и возлюбленной билеты на самолет.