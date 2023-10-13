Ведущий разговорной студии Национального марафона Единые новости Вадим Карпьяк впервые за долгое время поделился личным. В частности рассказал о сложности пребывания с семьей на расстоянии. Более полутора лет его жена Татьяна Пушнова с сыном и дочерью живут в Великобритании.

24 февраля 2022-го Татьяна с детьми выехали из их дома в Буче под Киевом в Коломыю, где живет отец Вадима Карпьяка. Однако в апреле семья приняла решение переехать в Англию. Это было связано с вопросом образования детей.

— В Коломые школы учили дистанционно, но нас это не устраивало. Мы однозначно понимали, что это должна быть Великобритания, потому что дети учили английский в школе, — говорит ведущий в интервью для проекта WoMo.

Это, решили родители, упростило бы Оресту и Марте адаптацию в новой стране и в школе. О других англоязычных странах речи не шло.

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— Канаду или Соединенные Штаты Америки мы сразу не рассматривали, потому что не хотели настолько отдаляться от Украины, — пояснил Вадим Карпьяк.

Жилье вблизи Оксфорда Татьяне с детьми предложила британская семья, которая является многолетним участником программы поддержки беженцев.

— Очень порадовало, что сын с дочкой быстро адаптировались и находятся в психологическом комфорте. Я с удовольствием слушаю их рассказы. Орест в Британии “присел” на футбол. Это называется силой культуры, — поделился отец.

Оказалось, что до этого мальчик системно футболом не интересовался.

— Мог со мной посмотреть матч нашей сборной — и все. И когда он пошел в английскую школу, где все ребята из всех классов играют на переменах в футбол, — он тоже начал играть, — отметил Вадим.

Зато 12-летнюю Марту в новой школе заинтересовал драматический кружок.

Пока супруги планируют оставаться на расстоянии, ведь зиму в Украине снова прогнозируют сложную. Однако ведущий уже решил, что будет возвращать жену с детьми в Украину летом следующего года, если военная ситуация не будет крайне опасной.

Фото: Вадим Карпьяк