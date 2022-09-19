Певица Тина Кароль рассказала, что думает об идеи лишения звания Народного артиста Украины тех звезд, которые молчат о войне или поддерживают РФ. По мнению знаменитости, это хорошая идея.

— Это нормальная инициатива, это возможность расставить точки над і. Минкульт на то и министерство, чтобы внедрять что-то новое, менять и добавлять, но также награждать и лишать званий. Почему бы и нет, — считает Тина.

Кароль добавила, что звание Народного артиста Украины для нее достаточно важное, как и для других звезд, хотя многие это скрывают.

— Обычно звезды говорят, что им это не нужно. Но на самом деле, для меня это важно, и как для моих родителей. Моя мама понимает, что ее ребенок сделал что-то особенное для Украины. Когда я училась в музыкальном училище, то получала стипендию Верховной Рады. Для меня, как для студентки это было важно, ведь была единственной, кто ее получал, — призналась звезда.

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Напомним, что об инициативе лишения почетных званий артистов-молчунов заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Сейчас министерство работает над поправками в законе, что реализовать идею.

Что касается Тины, артистка активно поддерживает Украину во время войны. Совсем недавно Кароль выпустила клип на песню под названием Вільні. Нескорені, в которой спела о неизбежной победе над Россией.