Пора сбрасывать маски: кому обнаженный Топольский собирался готовить яичницу, а с кем идет в ЗАГС

Десятая неделя на проекте Холостяк 2022 года дала возможность Алексу Топольскому выяснить, чего ему не хватает в общении с девушками. Каждая участница имела возможность отправиться на индивидуальное свидание.

Совпали ли ощущения Топольского и какие свидания Алекс приготовил для девушек в 10 выпуске Холостяка, читайте в материале.

Поиски доверия с Медузой

Чтобы развеять все сомнения, Алекс решил установить длительный зрительный контакт с Юлей. Пара описывала друг друга, в то время как художник рисовал их портреты, опираясь на эти описания.

Сейчас смотрят

И если на прошлом свидании Юле мешала расслабиться ее внутренняя “учительница”, то на этой встрече включилась “художница”:

— Я стала переживать, чтобы правильно подать и описать, чтобы это было доступно для художницы. Как художник я смотрела на него и понимала, какой мазок куда кладу. Лицо, которое я могу легко нарисовать, мне сложно описать словами.

Когда речь зашла о достижениях в жизни, Юля не сдержала слез. Алекс подметил, что мыслями девушка находится далеко отсюда. Оказалось, что хакеры взломали и удалили страницу Юли в Instagram, где хранились все работы девушки.

— Я чувствую себя немного разбитой из-за этого. Поэтому ты прав, я нахожусь немного не здесь.

Романтика для Марины

Алекс Топольский устроил сюрприз Марине прямо в ее комнате. Для девушки визит Холостяка в дом стал неожиданным.

Алекс подарил Марине торт в виде сердца – по аналогии с тем, что девушка принесла на первую вечеринку. Позже пара читала письма, написанные друг другу еще на свидании в замке.

На протяжении всего свидания Марина смущалась и краснела.

— Романтика меня сильно смущает. В моменты страсти я раскована, а в моменты романтики я очень переживаю.

Вишенкой на торте стал подарок Топольского – он подготовил для Марины подвеску с бриллиантом.

Проверка Саши Мудрой

Чтобы убедиться в серьезных намерениях Саши Мудрой, Холостяк пригласил ее в гости к семье Григория Решетника.

Саша с Алексом попробовали себя в роли родителей сразу троих детей. Саша оценила этот опыт как “весьма веселый”, тогда как Алекс осознал, что это сложно и ответственно.

Кристина и Гриша поделились секретами воспитания сыновей, а также рассказали, как им удается сохранять романтику в отношениях.

За ужином Мудрая призналась, что готова познакомить Алекса со своими родителями, однако отметила, что возможно, на этот раз обстоятельства сложатся иначе. Топольского это огорчило, потому что раньше девушка говорила обратное.

— Смутило, что до этого она сказала, что готова познакомить с родителями. А потом на ужине сказала, что возможность этого 10%. Я не до конца знал, в чем причина – действительно ли родители уезжают, или она не готова, или у нее плохие отношения с родителями, и она не хотела, чтобы я об этом узнал.

Страсть с Сашей

Разбудить страсть в отношениях с Сашей Погореловой Холостяк решил через бачату. Такой опыт для обоих был первым, поэтому они смущались и больше думали о технике движений, а не об ощущениях.

В разговоре с Сашей Алекс предположил, что в девушке много страсти, однако она ее подавляет. Впрочем, сравнение с “хорошей девочкой” Погореловой не очень понравилось.

— Я убежден, что Саша ассоциируется у многих людей с хорошей девочкой, и ее это бесит. Ей хочется выйти из этого стереотипа и почувствовать что-то другое. Я сегодня задел за живое.

В какой-то момент пара начала фантазировать об их общем утре, в котором обнаженный Топольский готовит яичницу.

Драйв с Катей

Алекс решил, что в отношениях с Катей ему не хватает энергичности, поэтому пригласил девушку на картинг.

Сначала Алекс хотел поддаться девушке, однако, когда увидел, что она настроена решительно, на заезде началась настоящая борьба. Катя финишировала первой, поэтому должна была загадать желание для Топольского.

— Она умничка, она классно держалась, очень уверенно. Вышла вся на адреналине, на оптимизме, ей понравилось. Такой я Катю еще не видел! Я рад, что она расшевелилась и почувствовала этот адреналин, — отметил Холостяк.

Но, кажется, одного драйва было мало. В личном общении с Катей Алекс признался, что ему хочется побольше глубоких разговоров.

— Я могу быть с тобой откровенным? Мне не хватает глубины общения. Сбросить какие-то маски и просто пообщаться тет-а-тет.

Топольский предложил закрыть глаза и пообщаться без зрительного контакта. Это помогло Алексу и Кате сблизиться.

Церемония роз в 10 выпуске Холостяка прошла в формате маскарада. Девушки пришли в масках и роскошных платьях, которые спрятали под мантиями.

— Люди в жизни часто носят маски. Мне кажется, нам уже удалось их снять, — обратился Алекс к участницам.

Признавшись Топольскому, от чего они избавились на проекте, девушки символично сбросили мантии.

Уже по традиции церемония не обошлась без выяснения отношений и “воспитания” Саши Мудрой. На этот раз Алексу не понравилось, что девушка прочла письмо Холостяка Марине. Также сомнения появились из-за нежелания девушки знакомить Алекса с родителями.

— Я тебе сказал о своих сомнениях, которые остаются. Но я чувствую твои серьезные намерения. Я надеюсь, что мои чувства меня не подводят, — сказал он Мудрой.

По результатам церемонии красные розы получили Марина, Саша, Катя и Саша Мудрая.

Следующая неделя на проекте будет решающей – Алекс Топольский познакомится с семьями участниц. Первое приглашение Холостяк получил уже на церемонии — семья Кати пригласила Топольского прямо в ЗАГС.