Король Великобритании Чарльз III решил присвоить новые звания членам своей семьи. Так, изменения коснутся Кейт Миддлтон, принца Уильяма и жены монарха Камиллы.

Также король назвал дату церемонии выноса знамени — мероприятие ежегодно проводится на радость жителям Великобритании.

Так, невестка Чарльза была официально названа новым почетным полковником Ирландской гвардии. Титул ранее принадлежал ее мужу.

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Так, что касается Уильяма, то он был назначен полковником валлийской гвардии. Ожидаемо, свою жену Камиллу он назначил полковником гренадерской гвардии — ранее эту должность занимал принц Эндрю, но его лишили звания после скандала с Вайнштейном.

Примечательно, что церемонию выноса знамени он запланировал на 17 июля 2023 года — за несколько месяцев до своего 75-летия. Аналогично делала и Елизавета II — все ради хорошей погоды, которая покажет мероприятие во всей красе.

По данным Букингемского дворца, в параде, который также посвящен вооруженным силам, примут участие более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

Фактически, некоторые члены королевской семьи также будут участвовать в параде верхом на лошадях, чтобы тысячи людей могли полюбоваться на них, пусть и издалека.

На днях банк Великобритании представил свои первые банкноты с изображением короля Чарльза III. Они постепенно заменят купюры, на которых была королева Елизавета II.