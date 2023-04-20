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Чарльз ІІІ выбрал фирменное блюдо на коронацию: чем накормят британцев

20 апреля 2023, 19:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Король Чарльз і Камілла
Источник: Getty Images

Коронация Чарльза III пройдет уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве. В рамках празднования благотворительная организация Eden Project организует коронационные обеды для всех желающих.

— Большой обед объединяет соседей и сообщества, чтобы поделиться дружбой, едой и весельем. Получите свой бесплатный пакет и начните планировать то, чего вы с нетерпением ждете! — говорится в сообщении.

Уже известно, что король Чарльз и Камилла выбрали в качестве специального блюда киш. Открытый пирог готовят с добавлением шпината, бобов, сыра и эстрагона. Рецепт выбрали после консультации с королевским шеф-поваром Марком Фланаганом.

Среди предложенных блюд были жаркое из баранины с маринадом в азиатском стиле, а также баклажан с заправкой из йогурта и чатни с жареным луком.

На десерт шеф-повар Адам Хэндлинг изобрел пикантную клубнично-имбирную закуску.

Коронационные большие обеды будут проходить по всей Британии. Следующий день после больших обедов (8 мая) уже объявили выходным.

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Источник
Daily Mail
Теги
Великобритания Чарльз ІІІ
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