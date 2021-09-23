Украинский ведущий Слава Демин признался, что в детстве страдал от физического насилия со стороны своей мамы.

В интервью на YouTube-канале Dorotye Слава рассказал, что со второго класса постоянно прогуливал школу.

А причиной такого поведения стали постоянные ограничение свободы и плохие отношения с мамой.

— Я со второго класса начал прогуливать школу. Утром я типа шел в школу, и приходил обратно в 11 вечера. Мне очень нравились поезда, я хотел быть железнодорожником. Я выходил из дома и целенаправленно шел на вокзал, бегал там среди поездов.

У меня не было свободы. Я очень хотел ходить на детскую железную дорогу, меня туда не пускали, находили куча причин. И уже тогда это было как протест. Я вообще был жестким прогульщиком и сильным двоечником, — рассказал Слава.

Слава добавил, что его мама всегда любила доминировать и была очень жестокой. В 18 лет Демин даже хотел лишить ее родительских прав.

Более того, на поведение мамы Славы никто не мог повлиять, поскольку женщина работала в управлении внутренних дел.

— Доходило до очень жестких физических насилий. В 18 лет я пытался узнать, можно ли лишить мать родительских прав. Когда мама начинала меня бить, у нее не было стопа. Меня били до того, что по правой ноге всегда были кровоподтеки. Это было очень сильно, — рассказал ведущий.

Сейчас мама Слава живет в Испании, и они не общаются уже на протяжении пяти лет.