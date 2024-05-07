Артист разговорного жанра Владимир Жогло объяснил, почему его не взяли на службу. Он отметил, что пошел в ТЦК без повестки и прошел ВВК.

Почему Владимир Жогло не в армии

Юморист не скрывает, что его коллеги, и он сам нередко слышат в свою сторону упреки, что они не на фронте. Жогло на такие слова не обижается, потому что понимает общее состояние украинцев.

— Очень много семей уже потеряли кого-то. У кого-то сейчас кто-то на передовой. То, что оголенный нерв — это бесспорно, то, что людям больно, и они видят в таких людях, как я, большую всемирную несправедливость — это нормально. Это надо понимать иначе быть не может, — отметил артист.

Вместе с тем Владимир Жогло акцентировал, что не может каждому отдельно объяснить, что он был в ТЦК и прошел ВВК и снова собирается туда идти, согласно требованиям закона о мобилизации.

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Владимир Жогло рассказал о проблемах со здоровьем

В прошлый раз врачи подтвердили комику немало проблем со здоровьем, что является следствием его веса. К слову, об этом он даже шутит.

— Есть первая стадия, вторая стадия, третья, четвертая и Жогло. Ожирение — это диагноз. Соответственно есть давление, эндокринология, варикозные всякие штуки, позвоночник, гепатозы, проблемы со свертываемостью крови, а еще у меня аллергия на металл, — признался шоумен.

Владимир Жогло добавил, что нередко сталкивается с проявлениями бодишейминга, ведь люди считают, что на вес влияет только количество пищи. Однако артист объяснил, что сбросить килограммы ему очень непросто даже при условии правильного питания и спорта. Оперативное же вмешательство для уменьшения желудка стоит слишком дорого.

Фото: Владимир Жогло