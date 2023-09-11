Экс-жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, что в ее жизни неожиданно появился бывший.

Этой новостью она решила поделиться с подписчиками в Instagram, отметив, что мужчина беспокоится о ее здоровье.

— Мне написал мой клубочек, что был у моего врача и тот сказал, что я не записалась на операцию, хотя планировала уже. Сказал записаться, что он поедет со мной. Ну, и после того мое сердце стало еще сильнее скучать. Бывает так, когда и вместе сложно, и отпустить тоже, — поделилась Кристина.

Горняк призналась, что такая забота ее растрогала и теперь она меньше боится идти на операцию, ведь мужчина будет рядом.

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— Не могу не утвердить, что такая забота — это моя слабость. Даже, я бы сказала — мой язык любви. Да и я меньше боялась идти на операцию, потому что знала, что он будет рядом, поддержит. И даже когда мы не вместе, он спросил у врача обо мне… Приятно, — отметила Кристина.

Еще в начале сентября стало известно, что экс-жена Остапчука рассталась со своим новым парнем. По словам Кристины, в их отношениях все слишком эмоционально и запутано.

О мужчине ничего неизвестно, кроме того, что он иностранец и Горняк называет его клубочком.

Фото: Кристина Горняк