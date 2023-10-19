Утром 19 октября стало известно о смерти актера Сергея Гладкова. Многие из нас помнят разные юмористический шоу с его участием, но особую популярность ему принес образ из Каламбура — Мужика в Деревне дураков.

Он был не только юмористом, но и звукорежиссером и сценаристом. Его творческий путь богат и интересен. Краткая биография Сергея Гладкова — далее в материале.

Актер родом из Харькова, откуда уехал учиться в Одессу в политехническом институте на факультете машиностроения и робототехники. Уже тогда он интересовался искусством, а потому окончил курсы режиссуры и пантомимы.

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Будучи студентом Гладков создал первые клоунские проекты, а в 1985 году — первую клоунскую группу, которая получила название Пантофон. Именно она стала стартом будущих проектов Сергея, таких, как Магазин Фу и Деревня дураков.

С 1989 года Гладков был сотрудником филармонии в Одессе.

В 1996 году появился коллектив Каламбур, который быстро стал популярен на телевидении. Кроме того, что Гладков в шоу играл образ Мужика в Деревне дураков, он появлялся и в других рубриках. Также Сергей сотрудничал с Маски-шоу.

С 2000 года он включился в работу звукорежиссера. Уже спустя три года в качестве сценариста Сергей создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов S.O.S., подарив популярность таким персонажам, как Мужик и Морячка.

Умер Сергей Гладков в Одессе. У него остались жена и двое детей.

Фото: Сергей Гладков