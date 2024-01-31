Украинский ведущий Анатолий Анатолич показал свое архивное фото, где он лысым сидит на пне и улыбается. Тогда будущий шоумен проводил время с родителями на баштане.

Как Анатолий Анатолич выглядел в детстве

Так, в Instagram опубликовал снимок, где он маленьким позирует на камеру и искренне улыбается. Примечательно, что на фотокарточке он лысый — как оказалось, это из-за вшей. Фото датируется 1986 годом.

— У моих родителей была бахча в Херсонской области, где они выращивали арбузы, а затем продавали. Я тусовался с ними — спал на сене и гулял между арбузами. Еще у меня на той бахче были вши, поэтому я лысый. Но счастливый, — начал свою мысль Анатолич.

Шоумен добавил, что будучи маленьким, настроение не зависит от одежды, прически, игрушек и успехов, ведь главное, чтобы были родители. Такое восприятие мира Анатолий назвал классным даром, который пропадает со временем.

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Фанаты шоумена поддержали разговор — одни порадовались воспоминания земляка, а другие согласились с мнением о том, что действительно важно в детстве:

Я тоже из Херсонской области!

Так и есть, лишь бы родители были рядом.

Улыбка не изменилась.

Я родом из Херсонщины и арбузы это неотъемлемая часть детства и юности.

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