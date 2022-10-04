Российская певица Алла Пугачева высказалась в адрес своих критиков, назвав их рабами.

Гневный пост артистка обнародовала в Instagram, отметив, что людей, которые ее ненавидят, она всегда терпеть не могла.

— Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежут зубами. Были холопами, стали рабами, — написала Пугачева.

Отметим, что свое сообщение Алла оставила после того, как на пропагандистском телецентре Останкино появилось очередной послание для нее.

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С помощью световой проекции оставили уже третью нецензурную фразу в адрес Пугачевой, написав: — Алла, так а на**я ты вообще приезжала?

Напомним, что певица недавно посещала Россию. Цель приезда Пугачевой — выставить дом на продажу и забрать документы детей из элитной гимназии. Сейчас артистка отправилась в Израиль, где находилась с семьей с начала полномасштабной войны в Украине.