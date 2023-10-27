Радиодиктант национального единства в очередной раз объединил украинцев по всей стране. Традиционно это мероприятие проходит в День украинской письменности и языка. В 2023 году его впервые отмечают 27 октября, а не 9 ноября, как в предыдущие годы. Изменения произошли из-за перехода Православной церкви Украины на новый календарь.

Кто стал автором текста радиодиктанта нацонального единства 2023

В этом году текст для радиодиктанта назывался Дороги Украины и был посвящен теме единства и общности. Его автором выступила лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко. Украинцы проверяли свои знания по грамматике и орфографии под диктовку звезды фильма Довбуш Алексея Гнатковского.

Где писали радиодиктант нацонального единства 2023

Знание украинского языка проверяли в больницах и библотеках, шелтерах и поездах. Его писали студенты и военные, чиновники и священники, школьники и вынужденные переселенцы. Присоединились к мероприятию, которое в очередной раз объединило всю Украину, и ведущие телеканалов ICTV и СТБ.

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Ведущая Фактов ICTV Оксана Гутцайт призналась, что последний раз писала диктанты еще в школе, и ей было приятно вернуться в те воспоминания. Теперь обещает проверять свои знания ежегодно. Тем более, что так дополнительно ощущается сплоченность людей по всей стране.

— Это своеобразное объединение украинцев, такой общенациональный флешмоб, — отметила ведущая.

Впервые писал радиодиктант и ведущий Фактов недели на ICTV Сергей Кудимов. Ему уже интересно проверить текст, ведь по специальности Сергей – учитель украинского языка и литературы. Отмечает, для перехода на украинский язык, главное — практиковаться и не бояться.

— Тренируйтесь, выходите в окружение, которое, например, вас не знает, и спокойно разговаривайте, расслабляйтесь, — посоветовал ведущий.

Очень понравился текст диктанта ведущему телемарафона Єдині новини Оресту Дрималовскому. Хотя и отметил, что это было непросто. Говорит, во время написания чувствовал единство со всей страной.

— Это невероятные ощущения, это мурашки по телу. Чувствуется что мы все вместе в этом тексте, где бы мы ни были: далеко от дома, на передовой, за рубежом, в украинских городах. Это очень приятно — быть частью чего-то большого, — поделился ведущий.

Текст радиодиктанта национального единства обнародуют в понедельник, 30 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и Суспільне. Культура.