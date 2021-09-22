Голливудская актриса и модель Ума Турман раскрыла свою тайну. Звезда призналась, что сделала аборт, будучи в совсем юном возрасте.

В своей статье для американской газеты Ума Турман раскритиковала закон о запрете абортов в Техасе. Актриса отметила, что женщина должна сама делать выбор, поскольку ситуации бывают разные. На этой почве она решила поделиться собственной историей.

51-летняя звезда начала свою актерскую карьеру в 15 лет, тогда она и забеременела от мужчины значительно старше ее.

— В то время я уже жила вдали от семьи. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать, и хотела оставить ребенка, но как? В то время моя мама лежала в больнице, к ней пришел отец, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. До этого мы никогда с ними не говорили о сексе, — вспоминает Ума Турман.

Актриса отметила, что родители ее предупредили о сложности воспитания ребенка, тем более, когда ты еще сам подросток.

— Мы всей семьей решили, что я не смогу пережить беременность и согласились, что прерывание беременности было правильным выбором. Тем не менее мое сердце было разбито, — призналась звезда.

Она рассказала, что сделать аборт ей помогла ее подруга из Германии.

— В ее врачебном кабинете в Кельне мне вкололи местный анестетик и сделали аборт. Я лежала на столе, пока доктор, который был добрым человеком, объяснял каждый этап процесса и как это произошло. Было ужасно больно, но я не жаловалась. Я испытала столько стыда, что почувствовала, что заслужила эту боль, — отметила Турман.

Вспомнила Ума и слова врача, который сказал ей, что она похожа на его дочь.

— Этот единственный жест человечности запечатлелся в моей голове как один из самых душещипательных моментов, которые я когда-либо испытывала, — призналась звезда.

Ума отметила, что в этой истории слишком много боли, и до сих пор это было ее самым большим секретом.

Сейчас звезда воспитывает троих детей. В браке с актером Итоном Хоуком Турман родила дочь Майю и сына Левона. Еще одну дочь Розалинд она родила от финансиста Арпада Бюссона.

Сейчас актриса не замужем.