Вокруг Ирины Бессмертной из Херсона, победившей на конкурсе красоты Миссис мира 2023, не утихает скандал. Возмущенные украинцы оставляют гневные комментарии в соцсетях соотечественницы, что на сцене шоу взялась за руки с россиянкой. Ирина их не удаляет, а вступает в дискуссию с подписчиками, пытаясь объяснить мотивацию своего поступка.

— Вам было бы лучше, если бы я вообще не вспоминала Украину, не поднимала наш флаг и не делала ничего для прекращения войны в Украине?! Мне кажется, вы сами себе вредите по жизни. Не время сейчас избавляться от тех, кто помогает Украине, сейчас это очень нужно нашей стране! Надо объединяться!

Ответила Ирина Бессмертная и тем, кто вспомнил ей поступок Ольги Харлан, не подавшей руки сопернице-россиянке на чемпионате мира по фехтованию.

– Это конкурс красоты, а не спортивное соревнование. Все эти конкурсы частные, и организаторы имеют право делать все, что они хотят. Я представляла США (американцы точно не поняли бы меня в таком поступке). Украинцам было бы все равно, потому что я представляла США. А Россия бы праздновала победу…. Вам такой расклад нравится больше?

Также комментаторы задали Бессмертной вопрос касательно заявлений другой россиянки и участницы конкурса, которая утверждает, что главная корона поехала именно в страну-террориста. В ответ украинка написала, что титулов было несколько и представительница России получила награду в номинации мисс.

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Напомним, за корону в Майами (США) боролись около 100 претенденток из разных стран мира, в том числе там были две россиянки. Одну из них – Анастасию Машкину – украинка взяла за руки, как это обычно делают на таких конкурсах.

Фото: Ірина Безсмертна