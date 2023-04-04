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Фото Персони

Было 2 минуты, чтобы вывести детей: у звезды Анатомии Грей Катерины Скорсоне сгорел дом

4 апреля 2023, 15:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Катерина Скорсоне
Источник: Getty Images

Канадская актриса Катерина Скорсоне рассказала, что несколько месяцев назад у нее сгорел дом. В нем они жила с детьми и домашними питомцами.

По словам звезды сериала Анатомия Грей, у нее было около двух минут, чтобы вывести троих дочерей из дома, у одной из которых синдром Дауна. Пожар произошел тогда, когда актриса готовила детей ко сну и заканчивала их купание.

— Дым начал просачиваться сквозь затирку вокруг ванны. Когда я выглянула в коридор, река густого черного дыма уже образовалась и заполняла дом. Один факт о пожарах — они происходят быстро. У меня было около двух минут, чтобы вывести из дома моих троих детей, и мы выбрались из дома, не надев ничего, кроме обуви. Но мы выбрались. И за это я бесконечно благодарна, — вспоминает Скорсоне.

Катерина с грустью поделилась тем, что они потерял четверых своих домашних любимцев и сейчас тяжело переживают их утрату.

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Также она выразила слова благодарности всем неравнодушным людям и пожарным.

— Этот пост не о пожаре. Это любовное письмо к невероятным людям, которые невероятно помогли… Мы узнали, что единственное, что имеет значение, — это люди, которых ты любишь. Единственное, что имеет значение — это сообщество. Без этого нас бы не было и мы так благодарны, — подчеркнула Скорсоне.

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