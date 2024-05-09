Продюсер Сергей Перман стал на защиту певицы Софии Ротару, которая всю полномасштабную войну сохраняет молчание.

Перман высказался о молчании Ротару

Продюсер отметил, что София Ротару до сих пор в его жизни занимает значимое место. Говорит, она легендарная артистка, кумир миллионов и просто фантастическая женщина, а потому он не осуждает ее за молчание. Считает, она и так многое сделала.

— Кроме орденов, медалей и званий, которые уже давно ничего не давали артисту, все, что она получила и заработала — ее заслуга. Когда говорят, что ты что-то должен, да ничего ты не должен. Она отдала свои долги. Столько, сколько она проработала, она многое делала, в отличие от Аллы Борисовны (Пугачева, — Ред.), — отметил продюсер.

Сергей искренне не понимает, что и кому должна София Ротару. Все, что она делает или нет — ее выбор или желание. Более того, он дал понять, что в начале полномасштабной войны певица себя не очень чувствовала.

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— Я не понаслышке знаю, в каком тяжелом состоянии она находилась в тот момент, в физическом здоровье. Поэтому, у меня нет вопросов к Софии Ротару. Если у кого-то есть — подайте в суд. Можете? Нет. За что? Я не вправе и не буду ее осуждать, — сказал Перман.

Стоит отметить, София Ротару действительно пропала с поля зрения поклонников с начала полномасштабной войны. Все, что о ней напоминает — ее Instagram. Именно благодаря соцсети она очертила свою позицию после 24 февраля 2022 года, показав, что на стороне родной страны.