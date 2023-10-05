Британский актер Патрик Стюарт рассказал о зависимости от снотворного. Проблема появилась после первого развода звезды кино.

В мемуарах под названием Making It So Патрик рассказывает, что после разлуки с Шейлой Фалконер в 1989 году у него было тяжелое время.

Он оказался зависим от снотворного, чтобы успевать восстанавливаться для нормальной работы актером. Когда Стюарт решил бросить таблетки, уснуть стало практически невозможно, а на утро просыпался с чувством паники и потными ногами. Впрочем, спустя время такая реакция тела исчезла и больше не появлялась.

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Патрик признался, что этот мрачный период был самым тяжелым в его жизни. Также на фоне развода его дочь Софи была на него очень злой, и все проблемы буквально накопились в один момент.

Не только у всемирно известных актеров были проблемы с препаратами, которые вредили организму. К примеру, супермодель Наоми Кэмпбелл страдала от наркотической и алкогольной зависимости. Звезда считает, что убивала себя в попытках заглушить свое горе. Уже после проблем со здоровьем она решилась на реабилитацию.