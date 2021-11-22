Украинская модель Наталья Гоций рассказала о романе с лидером группы Бумбокс Андреем Хлывнюком.

Пара начала свои отношения, когда певец официально состоял в браке с Анной Копыловой. По словам Натальи, они познакомились благодаря общим друзьям.

– Он разошелся с женой за год до того, как мы познакомились. Он абсолютный социофоб, поэтому просто не любит выносить свои отношения на публику. Мы случайно познакомились благодаря нашим друзьям. И как-то химия сложилась, – призналась супермодель.

Гоций добавила, что они могли бы стать идеальной парой, однако роман разрушили безумные рабочие графики. Именно поэтому пара решила взять паузу в отношениях.

– Я чувствую симпатию со стороны Андрея. И он мне симпатичен. Но у нас настолько сложные графики – у него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям. Мы не ссорились. Мы решили, что берем паузу, – рассказала Наталья.

К слову, Наталья Гоций снялась в новом клипе Бумбокс на трек Імперії впадуть. В ролике два главных героя занимаются фехтованием, раны от которого символизируют опыт и обиды в отношениях.

После того как Наталья и Андрей сняли с себя костюмы, они внезапно слились в страстном поцелуе в душе.

Напомним, что слухи о разводе Андрея Хлывнюка с Анной Копыловой появились еще в феврале 2020 года. Но официально пара разорвала отношения 5 ноября 2021 года.

Они состояли в браке на протяжении 11 лет. Экс-супруги воспитывают двоих детей — сына Ивана и дочь Александру.

Андрей Хлывнюк не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому редко появлялся на публике вместе с женой и детьми.

У Наталии Гоций также двое детей. Модель воспитывает сыновей – Тамерлана и Спартака, от предпринимателя Руслана Нижника.