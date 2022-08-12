Была голодна к работе: Екатерина Кузнецова объяснила съемки в России после 2014 года

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая 13 лет жила и работала в Москве, объяснила, почему не прекратила съемки и не уехала из РФ еще после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

О начале полномасштабной войны Кузнецова узнала, когда была с мужем на Тенерифе. Говорит, с первых дней рвалась в Киев, потому что здесь остались ее родители и бабушка.

– Все почему-то думали, что я российская актриса. Для меня это был шок. Я никогда не меняла гражданство, это была моя принципиальная позиция, — призналась она в интервью Алине Доротюк.

Сейчас актриса приняла для себя принципиальное решение – не возвращаться в Россию. Недвижимость в Москве Кузнецова планирует со временем продать, а наибольшую ценность – двух кошек – пытается оттуда забрать.

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Кузнецова признается, ей стыдно, что в 2014 году она не собрала вещи и не уехала из РФ.

– Я не понимала, насколько это серьезно и какими будут последствия. У меня было столько работы… А я к работе голодна. У меня были контракты, я понимала, что не могу подводить людей.

Несмотря на это, у Кузнецовой была принципиальная позиция – не сниматься в оккупированном Россией Крыму.

– Мне неоднократно предлагали, но я последний раз была в Крыму, наверное, в 2008 году. Меня неоднократно пытались прогнуть. Но я говорила, что сниматься там не буду. Так же как для меня было принципиально не сниматься с подонком Охлобыстиным. Я знаю, что это непрофессионально, но когда я увидела, что он говорил про Украину, я сказала, что не войду с ним в кадр.

Фото: Екатерина Кузнецова