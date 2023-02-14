Всемирно известный художник и автор граффити Бэнкси посвятил свою новую работу Дню святого Валентина. Граффити расположено в Англии, в городе Маргрит, и артист показал снимок в Instagram.

— Туш на День святого Валентина — Бэнкси представил свою новую работу в Маргейте, — сообщается на странице.

Рисунок выглядит однородно с окружением — граффити сделано на задней части здания на одной из улиц Маргрит. Бэнкси изобразил домохозяйку в перчатках и халате, которая бросает тело своего мужа в холодильник. Примечательно, что морозильная камера настоящая, и не является рисунком. Из холодильника торчат только мужские ноги в брюках, носках и туфлях.

Если присмотреть, то можно заметить следы побития на лице домохозяйки — за улыбкой скрываются фингал, выбитый зуб и ссадины. Вполне возможно, что это отображение распространенного насилия в семье — рукоприкладство не смогут загладить букеты и конфеты на День святого Валентина.

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Не секрет, что Бэнкси делал свои настенные рисунки и на территории Украины. Это случилось в 2022 году, когда Россия решила вторгнуться в территорию нашей страны. Его рисунки можно заметить в Киеве, Бородянке и Ирпене.

Так, чтобы уберечь от вандалов, граффити Бэнкси могут законсервировать или передать в музеи. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко. Он добавил, что как таковой комунникации с артистом у министерства нет.