Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала номинантов премии 2022 года.

Фильм Дюна франко-канадского режиссера Дени Вильнева стал лидером по числу номинаций. Лента претендует по победу в 11 категориях из 25.

Мрачный вестерн Власть пса получил восемь номинаций, а личная драма о совершеннолетии Кеннета Браны Белфаст — шесть.

Ведущей кинопремии BAFTA 2022 стала австралийская актриса Ребел Уилсон.

— Для меня большая честь вести церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии в марте, когда Covid уже не будет существовать, потому что к тому времени его явно отменят. Это будет так весело, — отметила Ребел, пошутив над культурой отмены.

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Также она отметила, что готова завоевывать внимание известного британского актера Дэниела Крейга.

— В основном я буду там, чтобы потусоваться с дамой Джуди Денч, и вместе мы попытаемся сблизиться с Дэниелом Крейгом. Увидимся в марте, ребята, — добавила актриса.

Традицияно премия пройдет в лондонском Королевском Альберт-холле 13 марта 2022 года. Транслировать премию будут BBC One и iPlayer.

Номинанты премии BAFTA 2022:

Лучший фильм

Белфаст

Не смотрите наверх

Дюна

Лакричная пицца

Власть пса

Лучший режиссер

Алим Кхан (После любви)

Рюсукэ Хамагути (Сядь за руль моей машины)

Одри Диван (Событие)

Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)

Джейн Кэмпион (Власть пса)

Жюлия Дюкурно (Титан)

Лучший оригинальный сценарий

Аарон Соркин (В роли Рикардо)

Кеннет Брана (Белфаст)

Адам МакКей (Не смотрите наверх)

Зак Бэйлин (Король Ричард)

Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)

Лучший адаптированный сценарий

Сиан Хедер (CODA: Ребенок глухих родителей)

Рюсукэ Хамагути (Сядь за руль моей машины)

Дени Вильнев (Дюна)

Мэгги Джилленхол (Незнакомая дочь)

Джейн Кэмпион (Власть пса)

Лучшая актриса

Леди Гага (Дом Гуччи)

Алана Хаим (Лакричная пицца)

Эмилия Джонс (CODA: Ребенок глухих родителей)

Ренате Реинсве (Худший человек на свете)

Джоэнна Скэнлэн (После любви)

Тесса Томпсон (Идентичность)

Лучший актер

Адиль Ахтар (Али и Ава)

Махершала Али (Лебединая песня)

Бенедикт Камбербэтч (Власть пса)

Леонардо ДиКаприо (Не смотрите наверх)

Уилл Смит (Король Ричард)

Стивен Грэм (Точка кипения)

Лучший фильм не на английском языке

Рука бога

Сядь за руль моей машины

Маленькая мама

Параллельные матери

Худший человек на свете

Лучший мультфильм

Энтанто

Лука

Побег

Митчеллы против машин