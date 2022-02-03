Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала номинантов премии 2022 года.
Фильм Дюна франко-канадского режиссера Дени Вильнева стал лидером по числу номинаций. Лента претендует по победу в 11 категориях из 25.
Мрачный вестерн Власть пса получил восемь номинаций, а личная драма о совершеннолетии Кеннета Браны Белфаст — шесть.
Ведущей кинопремии BAFTA 2022 стала австралийская актриса Ребел Уилсон.
— Для меня большая честь вести церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии в марте, когда Covid уже не будет существовать, потому что к тому времени его явно отменят. Это будет так весело, — отметила Ребел, пошутив над культурой отмены.
Также она отметила, что готова завоевывать внимание известного британского актера Дэниела Крейга.
— В основном я буду там, чтобы потусоваться с дамой Джуди Денч, и вместе мы попытаемся сблизиться с Дэниелом Крейгом. Увидимся в марте, ребята, — добавила актриса.
Традицияно премия пройдет в лондонском Королевском Альберт-холле 13 марта 2022 года. Транслировать премию будут BBC One и iPlayer.
Номинанты премии BAFTA 2022:
Лучший фильм
- Белфаст
- Не смотрите наверх
- Дюна
- Лакричная пицца
- Власть пса
Лучший режиссер
- Алим Кхан (После любви)
- Рюсукэ Хамагути (Сядь за руль моей машины)
- Одри Диван (Событие)
- Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)
- Джейн Кэмпион (Власть пса)
- Жюлия Дюкурно (Титан)
Лучший оригинальный сценарий
- Аарон Соркин (В роли Рикардо)
- Кеннет Брана (Белфаст)
- Адам МакКей (Не смотрите наверх)
- Зак Бэйлин (Король Ричард)
- Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)
Лучший адаптированный сценарий
- Сиан Хедер (CODA: Ребенок глухих родителей)
- Рюсукэ Хамагути (Сядь за руль моей машины)
- Дени Вильнев (Дюна)
- Мэгги Джилленхол (Незнакомая дочь)
- Джейн Кэмпион (Власть пса)
Лучшая актриса
- Леди Гага (Дом Гуччи)
- Алана Хаим (Лакричная пицца)
- Эмилия Джонс (CODA: Ребенок глухих родителей)
- Ренате Реинсве (Худший человек на свете)
- Джоэнна Скэнлэн (После любви)
- Тесса Томпсон (Идентичность)
Лучший актер
- Адиль Ахтар (Али и Ава)
- Махершала Али (Лебединая песня)
- Бенедикт Камбербэтч (Власть пса)
- Леонардо ДиКаприо (Не смотрите наверх)
- Уилл Смит (Король Ричард)
- Стивен Грэм (Точка кипения)
Лучший фильм не на английском языке
- Рука бога
- Сядь за руль моей машины
- Маленькая мама
- Параллельные матери
- Худший человек на свете
Лучший мультфильм
- Энтанто
- Лука
- Побег
- Митчеллы против машин