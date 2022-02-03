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Дом Гуччи, Дюна и Белфаст: номинанты премии BAFTA 2022

3 февраля 2022, 15:28
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Дом Гуччи, Дюна и Белфаст: номинанты премии BAFTA 2022
Источник: Depositphotos

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала номинантов премии 2022 года.

Фильм Дюна франко-канадского режиссера Дени Вильнева стал лидером по числу номинаций. Лента претендует по победу в 11 категориях из 25.

Мрачный вестерн Власть пса получил восемь номинаций, а личная драма о совершеннолетии Кеннета Браны Белфаст — шесть.

Ведущей кинопремии BAFTA 2022 стала австралийская актриса Ребел Уилсон.

— Для меня большая честь вести церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии в марте, когда Covid уже не будет существовать, потому что к тому времени его явно отменят. Это будет так весело, — отметила Ребел, пошутив над культурой отмены.

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Также она отметила, что готова завоевывать внимание известного британского актера Дэниела Крейга.

— В основном я буду там, чтобы потусоваться с дамой Джуди Денч, и вместе мы попытаемся сблизиться с Дэниелом Крейгом. Увидимся в марте, ребята, — добавила актриса.

Традицияно премия пройдет в лондонском Королевском Альберт-холле 13 марта 2022 года. Транслировать премию будут BBC One и iPlayer.

Номинанты премии BAFTA 2022:

Лучший фильм

  • Белфаст
  • Не смотрите наверх
  • Дюна
  • Лакричная пицца
  • Власть пса

Лучший режиссер

  • Алим Кхан (После любви)
  • Рюсукэ Хамагути (Сядь за руль моей машины)
  • Одри Диван (Событие)
  • Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)
  • Джейн Кэмпион (Власть пса)
  • Жюлия Дюкурно (Титан)

Лучший оригинальный сценарий

  • Аарон Соркин (В роли Рикардо)
  • Кеннет Брана (Белфаст)
  • Адам МакКей (Не смотрите наверх)
  • Зак Бэйлин (Король Ричард)
  • Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)

Лучший адаптированный сценарий

  • Сиан Хедер (CODA: Ребенок глухих родителей)
  • Рюсукэ Хамагути (Сядь за руль моей машины)
  • Дени Вильнев (Дюна)
  • Мэгги Джилленхол (Незнакомая дочь)
  • Джейн Кэмпион (Власть пса)

Лучшая актриса

  • Леди Гага (Дом Гуччи)
  • Алана Хаим (Лакричная пицца)
  • Эмилия Джонс (CODA: Ребенок глухих родителей)
  • Ренате Реинсве (Худший человек на свете)
  • Джоэнна Скэнлэн (После любви)
  • Тесса Томпсон (Идентичность)

Лучший актер

  • Адиль Ахтар (Али и Ава)
  • Махершала Али (Лебединая песня)
  • Бенедикт Камбербэтч (Власть пса)
  • Леонардо ДиКаприо (Не смотрите наверх)
  • Уилл Смит (Король Ричард)
  • Стивен Грэм (Точка кипения)

Лучший фильм не на английском языке

  • Рука бога
  • Сядь за руль моей машины
  • Маленькая мама
  • Параллельные матери
  • Худший человек на свете

Лучший мультфильм

  • Энтанто
  • Лука
  • Побег
  • Митчеллы против машин
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