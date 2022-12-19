Дом актера Роберта де Ниро ограбили в поисках рождественских подарков. Злодейку уже задержали и раскрыли подробности преступления.

Так, таунхаус звезды Голливуда расположен в Нью-Йорке — в 2.30 30 летняя Шэнис Авилес ворвалась в дом актера. Известно, что местные правоохранительные органы заметили Авилес, когда она пыталась проникнуть в дом с помощью взлома двери.

— Она воровала рождественские подарки, — подтвердила полиция.

Между воровкой и актером не было никакого взаимодействия. Артист в этот момент был дома и пошел в сторону шума, где встретил девушку, воровавшую его рождественские подарки. Также злоумышленница успела порыться в его планшете iPad. Полиция быстро ее задержала.

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Примечательно, что у Авилес было уже 26 арестов, и в этот раз ей уже были выдвинуты обвинения.

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