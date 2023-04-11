Теплое время года всегда вдохновляет нас на перемены, которые обычно касаются внешности. Однако не все готовы к глобальным экспериментам, например, к новой стрижке. Особенно обидно, если она быстро выйдет из моды.

Для тех, кто не любит регулярных кардинальных изменений, существуют базовые прически, а для любительниц коротких женских стрижек — разнообразные варианты. Факты ICTV решили рассказать вам о пяти модных стрижках 2023. В частности будет интересно обладательницам короткой шевелюры – стрижки, которые никогда не выйдут из моды.

Боб и удлиненный боб

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Короткая женская стрижка — боб. Это классический и элегантный вариант, которому отдают предпочтение очень многие модницы. Всегда выглядит стильно и никогда не выходит из моды. Главное, чтобы ваши волосы сами по себе были ухоженными.

Отличие между простым бобом и удлиненным — конечно же, в длине, ведь она не должна быть не больше, чем по плечи. Также этот вариант стрижки может быть многослойным.

Пикси

Такая стрижка может быть разной, причем она является одной из самых коротких. Пикси можно сделать с многослойной челкой, что придаст объема, или удлиненной.

Этот вариант подойдет для обладательниц ромбовидной и квадратной формы лица.

Паж

Еще один вариант короткой стрижки, которая долгое время в моде. Паж имеет плавный срез, а челка — ровная.

Сессон

Сессон очень похож с пажем, однако прядки по бокам немного короче, чем сзади. Челка же состригается полукругом.

Асимметрия

Асимметрия может стать дополнением к пикси, бобу, каре и другим стрижкам. Ее особенность — градуированные и косые челки, резкие переходы и неординарные техники окрашивания волос.