Финал романтического релити Холостячка со Златой Огневич вышел на СТБ 3 декабря. Главная героиня наконец сделала свой выбор и решила строить отношения с Андреем Задворным.

После эфира Андрей Задворный наконец нарушил молчание и отреагировал на эмоциональный финал Холостячки.

— Даже не верится, что все позади. Я стою и улыбаюсь, смотрю на нее и все читаю на лице. Больше нет «кажется», «а может», есть ответ в ее глазах. Потом на устах. Потом отовсюду слышатся восторженные возгласы, канонада шампанских залпов, но в ушах звон, сердце бьется а глаза застилает пелена. Что, все? Как все? Не может быть… точно все? В этот момент в душе трепет и легкость. Наконец мы одни, я беру ее за руку и увожу туда, где будем только мы вдвоем, будем начинать новую главу — познавать друг друга в тишине, — написал он в Instagram.

Андрею Задворному 32 года, он живет в Киеве. По образованию — юрист, сейчас у Андрея свое производство деревянных развивающих игрушек. До проекта Задворный был женат, воспитывает шестилетнюю дочь Киру.

Отношения Златы Огневич с Андреем Задворным на Холостячке развивались довольно активно. На первом свидании пара каталась на мотоциклах по бездорожью. Несмотря на недопонимание с “курицей” и травму Огневич, она таки вручила Андрею бутоньерку.

В рамках группового свидания на Кипре Огневич и Задворный впервые поцеловались. Холостячке не понравилось, что спустя какое-то время Андрей рассказал об этом другим парням. Найти общий язык у пары получилось лишь в Одессе — там они летали и мазали друг друга грязью.

Особым моментом стало знакомство Златы Огневич с дочерью Андрея Кирой. Сначала Холостячке было неловко, но она быстро нашла общий язык с малышкой.