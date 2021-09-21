Южнокорейская K-pop-группа BTS записала клип на песню Permission to Dance в штаб-квартире ООН.

Ролик набрал более 11 млн просмотров на YouTube и побил рекорд на официальном канале организации.

По количеству просмотров клип обошел видео с обращениями Эммы Уотсон и Леонардо ДиКаприо.

Также группа BTS выступила на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Участники коллектива принимали участие в мероприятии в качестве дипломатов от Южной Кореи.

Президент страны Мун Чжэ Ин назвал парней своими посланниками по вопросам будущих поколений и культуры.

Во время выступления они говорили о важности борьбы с бедностью, неравенством и изменением климата. А также рассказали, как молодежь во всем мире пытается справиться с пандемией.