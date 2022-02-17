Американскую певицу Бритни Спирс пригласили в Конгресс США для того, чтобы обсудить дело об опеке над ней.

На личной странице в Instagram Бритни обнародовала письмо, подписанное политиками Чарли Кристом и Эриком Суолуэллом. Они поздравили певицу и ее адвоката с “исторической победой” и предложили встретиться.

– Ваши история и путь к справедливости вдохновят и наделят силой многих других, кого несправедливо заставили замолчать в процессе опекунства,– говорится в письме.

Они добавили, что следили за процессом и обнаружили несовершенство в законе об опеке и попечительстве. Конгрессменов поразило, что Бритни заставляли работать, а также то, что в течение многих лет певица не могла нанять своего адвоката.

Спирс поблагодарила за приглашение и призналась, что после прочтения этого письма наконец-то почувствовала себя услышанной.

Напомним, что 12 ноября 2021 года суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца. Певица находилась под его контролем 13 лет.

В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила с речью в суде, где рассказала, что Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.

В настоящее время Бритни имеет право самостоятельно распоряжаться личной жизнью, финансами и имуществом.