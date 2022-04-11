Американская певица Бритни Спирс беременна в третий раз. Звезда ждет ребенка от своего возлюбленного, фитнес-инструктора Сэма Асгари.

На личной странице в Instagram она призналась, что решила сделать тест на беременность после того, как набрала вес во время отпуска на Гавайях.

– Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи… чтобы снова набрать. Так что я сделала тест на беременность и… у меня будет ребенок, — сообщила артистка.

По словам звезды, она страдала перинатальной депрессией, когда была беременна в 2005 и 2006 годах. Она беспокоится по поводу состояния своего здоровья, но надеется, что беременность пройдет хорошо.

Стоит отметить, что у Бритни Спирс два сына – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс. Певица родила парней в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Он получил опеку над сыновьями после развода с артисткой, поскольку она была признана недееспособной.

Сейчас 40-летняя Спирс находится в отношениях с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Пара познакомилась в 2016 году во время съемок клипа Slumber Party.

В сентябре 2021 года Сэм сделал предложение артистке в Южной Калифорнии.