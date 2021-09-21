Американская певица Бритни Спирс вернулась в Instagram спустя неделю после удаления аккаунта.

Как оказалось, надолго исполнительницы не хватило и она решила восстановить свою деактивированную страницу с более чем 34 млн подписчиками.

Кроме того, Бритни уже успела порадовать поклонников новым видео. В кадре певица занимается своим любимым делом — танцует. Артистка предстала в белом топе и разноцветных коротких шортах.

— Извините, мне нравится крутиться с длинными волосами. Это я после того, как пропылесосила гостиную. Под песню Ленни Кравец весело танцевать… Моя красная краска смылась с волос, в то время душ напоминал место преступления, — написала Спирс.

Напомним, что Бритни Спирс удалила свой аккаунт в Instagram спустя день после объявления о помолвке — 14 сентября. В Twitter исполнительница объяснила, что ей захотелось отдохнуть, но поклонникам не о чем волноваться, поскольку вскоре она восстановит аккаунт.

Сделать перерыв Спирс захотела в честь помолвки с фитнес-тренером Сэмом Асгари, с которым она обручилась 13 сентября. Избранник 39-летней исполнительницы младше ее на 12 лет.

Фитнес-тренер и артистка начали встречаться в 2016 году, а познакомились на съемках клипа к песне Slumber Party.