Американский кантри-исполнитель Брэд Пейсли приехал в Украину. Трехкратный обладатель Грэмми исполнил свои песни в центре Киева и вместе с украинцами спел легендарную Червону руту.

Видео с Брэдом Пейсли в Киеве в Facebook обнародовал гонщик и автоспортивный журналист Алексей Мочанов. Так, музыкант спел, подыгрывая себе на гитаре, возле метро и на фоне военной техники возле Михайловского Златоверхого собора. Даже дождь не остановил звезду, которая поддерживает Украину в полномасштабной войне.

На импровизированном выступлении Брэда собрались журналисты и проходящие мима украинцы. Он исполнил не только свои песни, но и спел на украинском языке Червону руту.

В конце января 2023 года Брэд Пейсли стал амбассадором United24. Он будет поддерживать направление Восстановление Украины.

Сам музыкант тогда во время онлайн-встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что ему очень повезло присоединится к платформе, которая поможет ему помочь нашей стране.