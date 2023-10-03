Актриса Ксения Мишина показала, как ее 11-летний сын Платон выполняет опасный трюк на съемочной площадке. Мальчик начал сниматься в кино и это его первая работа.

Платону досталась роль в сериале, он играет крымского татарина Фикрета. Ксения пошутила, что наконец-то дождалась того момента, когда сын начал зарабатывать деньги.

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Кроме того, Мишина рассказала, что Платону нужно будет спрыгнуть со второго этажа в коробки, но сперва его учат это делать на маленькой высоте.

— Мой сын — каскадер. Будет снимать трюк… Сам принял решение. Я не против, — отметила актриса.

После она показала, как мальчик повторяет тоже самое, но уже прыгает с балкона второго этажа.

— Боялись все, кроме меня. Горжусь тобой, сын, — подчеркнула Мишина.

Также актриса рассказала, что с детства учит сына ничего не бояться. Перед трюком они много разговаривали и Платон самостоятельно принял решение это сделать, несмотря на то, что Ксению отговаривали коллеги по съемочной площадке.