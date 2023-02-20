Актриса Анна Саливанчук рассказала о неадекватном водителе, который преследовал ее на дороге. Он кричал, пугал и бил кулаками по авто артистки.

Как рассказала Анна в Instagram-stories, она ехала в Киеве по Подолу, когда некий человек передвигался на Skoda Octavia по середине дороге. Саливанчук решила его объехать, и, похоже, зря.

— Объехала, еду себе дальше. Вдруг он начинает меня преследовать, пытается подбить с разных сторон, я попадаю в пробку. Он выскакивает с машины, начинает адски кричать. Я не открывала двери, окно, мне было очень страшно, настолько, что я даже не догадалась взять телефон и записать то, как он кричал, — сказала актриса.

После мужчина стал перед машиной Анны, чтобы она не могла проехать. Создав еще большую пробку, другие водители начали сигналить, тогда Саливанчук решила открыть окно.

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— Он начал кричать, что с моего колеса выскочил камушек и как бы я виновата в том, что у него есть одна маленькая царапина на его авто. Я вышла с машины, посмотрела на это, села в авто и уехала. Он далее продолжил меня преследовать. Ехал, сигналил, снимал. Я пыталась от него убежать. Мне было страшно, надо было вызвать полицию, но я опаздывала, — рассказала актриса.

Скрыться от неадекватного водителя Анне удалось, затерявшись в потоке других машин. Спустя немного времени Анна объяснила, почему не стала снимать мужчину на видео — он бил кулаками по ее авто.

— Я боялась, что он разобьет стекло в машине, и оно попадет мне на лицо… Я думала, что если достану телефон и буду снимать, он точно разобьет стекло. Только сейчас поняла, почему я этого не сделала. Было очень страшно. До сих пор не могу отойти, — призналась Саливанчук.

К слову, опаздывала Анна к врачу. Недавно мы писали о том, что Саливанчук сломала себе нос и получила сотрясение мозга. После звезде сделали операцию, потому сейчас нужно показываться медикам.