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Босяцкий подгон! Даниэль Салем показал, что Тина Кароль купила для передовой

22 сентября 2022, 15:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Босяцкий подгон! Даниэль Салем показал, что Тина Кароль купила для передовой

Телеведущий Даниэль Салем, который защищает Украину, показал, как певица Тина Кароль помогла ему с побратимами.

В Instagram он обнародовал видео, в котором поблагодарил артистку и ее благотворительный фонд за автомобиль для боевых задач.

— Разведгруппа 12 друзей Оушена очень благодарна Тине Кароль и ее фонду за такой босяцкий подгон. Слава Украине! Тина, спасибо, — сказал Даниэль.

Также он выразил благодарность певице за то, что та ведет войну на культурном фронте.

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— Моя Водолей, люблю, обнимаю, спасибо! За то, что ты своими поступками, песнями объединяешь Украину, мотивируешь бойцов, которые защищают нашу родную страну каждый день. Я всегда говорил тебе, что ты посол сердца, — отметил Салем.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль помогла собрать в школу детей украинских защитников полка Азов. Сделала артистка это вместе со своим благотворительным фондом.

Годовые рюкзаки отправились к первоклассникам.

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Теги
Благотворительность Війна в Україні Тина Кароль
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