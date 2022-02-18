Российский актер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от последствий коронавируса. О смерти Бориса Невзорова сообщил Малый театр.

— Борис Георгиевич скончался пару часов назад. Коронавирус, — сказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Коллеги Невзорова выражают свои соболезнования в социальных сетях.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. Детство и юность провел в Астрахани.

В Малом театр Борис Невзоров служил с 2005 года. В его фильмографии — более 100 фильмов и сериалов.

Актер сыграл в картинах Дурак, Майор, Главный конструктор, сериалах Игра на выбывание, София, Простые истины и Моя большая семья.

Борис Невзоров трижды был официально женат. В последние годы жизни жил в фактическом браке с Еленой Хрипуновой, которая моложе его на 25 лет. В декабре 2020 года у них родилась дочь.