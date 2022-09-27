Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. О смерти певца сообщил его артдиректор Сергей Горох 27 сентября.

— Он умер сегодня в 2 часа, — заявил арт-директор певца.

По заявлениям СМИ, Горох обнаружил тело Моисеева в его квартире, когда пришел навестить артиста после недавно перенесенного инсульта.

Горох добавил, что увидев Моисеева без сознания, сразу же вызвал скорую. После приезда врачи смогли только констатировать смерть.

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Известно, что Моисеев пережил три инсульта — предыдущие были в 2010 и 2015 году. Уже в 2020 году состояние здоровья артиста ухудшилось, и в последнее время он был парализован.

О датах церемонии прощания и похорон Моисеева еще ничего не известно.

Биография Бориса Моисеева

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве, в женской исправительной колонии. Он рос без отца, а его мать была политзаключенной. После учебы в Минске, Борис работал и на территории Украины — в Харьковском театре оперы и балета. С должности артиста он смог добиться работы хореографом-постановщиком.

Он также состоял в труппе Пугачевой, после чего начал свою сольную карьеру. Моиссев также успел показать свое творчество на Бродвее — в 1998 году он представил спектакль Падший ангел, который посвятил любви.

За свою жизнь Борис Моисеев снялся в огромном количестве клипов, фильмов и выпустил десятки песен.

В июне 2022 года ушел из жизни еще один российский певец — умер Юрий Шатунов. Известно, что у артиста были проблемы с сердцем, а именно обширный инфаркт. Юрий умер в карете скорой помощи.