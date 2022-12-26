Американская певица Уитни Хьюстон боролась с наркотической зависимостью аж до самой смерти. Об этом рассказал ее музыкальный продюсер Клайв Дэвис, который был потрясен ее смертью.

— Я был с ней за 48 часов до ее смерти. Мне никогда не приходило в голову, что она умрет через два дня, — заявил Дэвис в новом интервью Page Six.

Не секрет, что Хьюстон боролась с наркозависимостью на протяжении всей своей жизни, и даже была в реабилитационном центре.

— Она показывала мне, что делала в реабилитационном центре. Я помню, как она бросила курить, как откашливалась из-за сигарет. И она хотела начать ходить в студию. В этот период она предпринимала героические попытки отказаться от наркотиков и реабилитироваться, — добавил музыкальный продюсер.

Напомним что певица умерла 11 февраля 2012 года. Тогда ее нашли без сознания в ванной. Правоохранительные органы заявили, что смерть была случайной, а в ее теле обнаружили наркотики.

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В сентябре 2021 года стало известно, что Warner Bros. переснимет легендарную киноленту Телохранитель, в главных ролях которой сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Оригинальная картина была снята в 1992 году, и теперь кинокомпания собирается ее обновить, представив зрителям замечательную историю. Правда, о дате выхода пока говорить рано.