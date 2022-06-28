28 июня миллионы украинцев отмечают важный государственный праздник — День Конституции Украины. В 2022 году мы активно боремся за свою свободу, независимости и территории.

Праздник касается абсолютно всех украинцев, в том числе и наших звезд, которые разделяют радость важного события со своими фанатами.

Поздравления звезд с Днем Конституции Украины — читайте на Фактах ICTV.

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Певица Jerry Heil в честь важной даты опубликовала видео, на котором она в 2016 году перепела песню Миг Океана Эльзы.

— С Днем Конституции! Еще миг – и мы увидим, как вокруг светает! Мы будем созерцать мирный рассвет и Библия и Конституция станут нашими настольными книгами. Еще миг, — добавила звезда.

Надя Дорофеева также поздравила всех с этим днем. Она заявила, что в условиях войны цена прав и свободы ощущается особенно сильно.

— Сейчас каждый украинец как никогда почувствует цену собственных прав и свободы! Ведь каждый борется за них на своем фронте. С Днем Конституции, родные! — заявил Надя.

Ведущий Владимир Остапчук кратко поздравил украинцев.

— С Днем Конституции Украины. Поздравления, мои наилучшие! — поделился радостью праздника Владимир.

Известная украинская блогерша Саша Пустовит также поздравила украинцев.

— Мы не выбирали, защищать первую статью конституции или соблюдать первую заповедь Божью. Бог на нашей стороне. Он говорит, что защищать родной дом от нечисти – не грех. Грех – его не защищать. Наша территория в пределах существующих границ цельная и неприкосновенная. С Днем Конституции, — заявила звезда.

Блогер Даша Квиткова опубликовала у себя в Instagram видеообращение президента Украины Владимира Зеленского ко Дню Конституции.

— Несокрушимые граждане несокрушимой страны, — подписала ролик Даша.

Ведущий Слава Демин решил помечтать, какой подарок можно вручить Украине на День Конституции. Он опубликовал ролик с горящим Кремлем, возле которого Виктор Павлик говорит фразу из своей песни Еще две недели — и вспыхнет.

К поздравлениям присоединилась и Леся Никитюк.

Мультиартист Дмитрий Монатик показал своих детей и поделился своими мечтами в этот важный день.

— Я мечтаю, чтобы наши дети жили в мирной, цветущей, правовой, современной и свободной Украине. Верю, что так и будет. С Днем Конституции! — заявил артист.

Актер и ведущий Сергей Середа опубликовал снимок со своей женой и ребенком. Он рассказал, что сейчас важно для каждого из нас.

-В это тяжелое время для нашей страны очень важно не забывать о таких важных вещах как: свобода, право, человечность, справедливость! Это то, что является основой Конституции Украины и отличает нас от чудовищ, которые тщетно пытаются превратить нашу страну в болото! С Днем Конституции! Слава Украине! Слава ВСУ! — добавил Сергей.

Группа Океан Эльзы опубликовала снимок пары в военной форме, которая держит флаг Украины в поле.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что значит для него Конституция Украины.

— Невозможно жить в стране, критиковать или развивать ее, не зная правил, по которым она существует. А наша с вами задача сейчас – продолжать двигать страну. Чтобы делать армию сильнее. Чтобы те, кто нас защищают, вернулись в крутое государство, достойное их, — заявил Евгений.

Певица Ольга Цибульская напомнила о важный основах Конституции Украины, которые должен знать каждый украинец.