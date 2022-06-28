28 июня миллионы украинцев отмечают важный государственный праздник — День Конституции Украины. В 2022 году мы активно боремся за свою свободу, независимости и территории.
Праздник касается абсолютно всех украинцев, в том числе и наших звезд, которые разделяют радость важного события со своими фанатами.
Поздравления звезд с Днем Конституции Украины — читайте на Фактах ICTV.
Певица Jerry Heil в честь важной даты опубликовала видео, на котором она в 2016 году перепела песню Миг Океана Эльзы.
— С Днем Конституции! Еще миг – и мы увидим, как вокруг светает! Мы будем созерцать мирный рассвет и Библия и Конституция станут нашими настольными книгами. Еще миг, — добавила звезда.
Надя Дорофеева также поздравила всех с этим днем. Она заявила, что в условиях войны цена прав и свободы ощущается особенно сильно.
— Сейчас каждый украинец как никогда почувствует цену собственных прав и свободы! Ведь каждый борется за них на своем фронте. С Днем Конституции, родные! — заявил Надя.
Ведущий Владимир Остапчук кратко поздравил украинцев.
— С Днем Конституции Украины. Поздравления, мои наилучшие! — поделился радостью праздника Владимир.
Известная украинская блогерша Саша Пустовит также поздравила украинцев.
— Мы не выбирали, защищать первую статью конституции или соблюдать первую заповедь Божью. Бог на нашей стороне. Он говорит, что защищать родной дом от нечисти – не грех. Грех – его не защищать. Наша территория в пределах существующих границ цельная и неприкосновенная. С Днем Конституции, — заявила звезда.
— Несокрушимые граждане несокрушимой страны, — подписала ролик Даша.
— Я мечтаю, чтобы наши дети жили в мирной, цветущей, правовой, современной и свободной Украине. Верю, что так и будет. С Днем Конституции! — заявил артист.
-В это тяжелое время для нашей страны очень важно не забывать о таких важных вещах как: свобода, право, человечность, справедливость! Это то, что является основой Конституции Украины и отличает нас от чудовищ, которые тщетно пытаются превратить нашу страну в болото! С Днем Конституции! Слава Украине! Слава ВСУ! — добавил Сергей.
— Невозможно жить в стране, критиковать или развивать ее, не зная правил, по которым она существует. А наша с вами задача сейчас – продолжать двигать страну. Чтобы делать армию сильнее. Чтобы те, кто нас защищают, вернулись в крутое государство, достойное их, — заявил Евгений.
– Народ признается носителем суверенитета и единственным источником власти. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. ⠀ Украина — унитарное государство, территория которого является целостным и неприкосновенным. Государственным языком в Украине есть украинский язык, — процитировала певица.