Певица MamaRika рассказала, как телеведущая Регина Тодоренко закрывала рот всем, кто пытался к ней достучаться относительно полномасштабной войны в Украине.

Исполнительница отметила, что молчание российских коллег или украинских звезд, которые живут в РФ, о войне — некая драма.

— Ты вроде бы знаешь человека, а он потом вообще разворачивается в другую сторону и шокирует своими действиями. Очень много разочарований. Я могу сказать одно: есть понятие кармы, и оно все возвращается. Они своим молчанием делают большое преступление, — отметила MamaRika.

Она сказала, что лично у нее ни с кем из звезд, которые молчат, не было диалога, поскольку многие из них даже не отвечают на сообщения.

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— Мои люди, друзья стучались лично к Регине Тодоренко, но она блокировала всех. Так человек пытался заткнуть рот тем, кто пробовал до нее достучаться и спросить: Что ты делаешь? Остановись. Не иди на поводу зоны комфорта своей жизни. Это, наверное, страшно — потерять работу, деньги, репутацию, которую она там себе заработала, — поделилась артистка.

MamaRika добавила, что родители Тодоренко живут в соседнем селе родителей ее мужа, комика Сергея Середы.

— Я могу представить, какой стресс переживает ее мама каждый день. Ее семья в этом находится, и она молчит. Ну, что можно сказать? Бог судья этому человеку. Это при том, что она сейчас ждет ребенка и является мамой сына. Молчит в тот момент, когда с нашими детьми происходит зверство. Как это можно назвать? Как после этого смотреть на себя в зеркало? — задается вопросами певица.

Артистка призналась, что на многих поставила крест, и сказала, что мы никогда не должны забывать предателей.

Напомним, что Регина Тодоренко родом из Одессы. Сейчас ведущая вместе с сыном и мужем, российским певцом Владом Топаловым живет в РФ.

Свое молчание о войне в родной стране Тодоренко пыталась оправдать несколько раз. Одна из причин — разные взгляды с мужем на такие вопросы.