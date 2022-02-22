Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Блогерское сердце еле выдерживает: Стужук показала нового бойфренда

22 февраля 2022, 08:53
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Софія Стужук
Источник: София Стужук

Украинский блогер София Стужук показала своего нового бойфренда. Сейчас пара вместе с детьми отдыхает в Дубае.

На личной странице в Instagram София обнародовала серию фото, на которых позирует в объятиях мужчины. Лицо избранника Стужук скрыла, поскольку его имя и личность хочет пока держать в секрете.

— Блогерское сердце едва выдерживает не показывать Вам самого потрясающего мужчину на свете. Но хотя бы просто знайте, что он есть, — написала Стужук.

Ранее в интервью программе Ходят слухи София рассказывала, что их отношения длятся три месяца. С бойфрендом она познакомилась в клубе, они вместе провели ночь и после этого начали общаться. Недавно влюбленные отдыхали в Риге.

В комментариях к фото подписчики Стужук пытаются рассекретить личность мужчины.

  • Мы его портрет уже по частям тела собрали.
  • Из разных фото с ним можно уже сложить коллаж, чтобы понять как он выглядит.
  • Интересно, конечно! Но мы подождем, пока совсем не выдержит.
  • Мы уже почти фоторобот составили.
  • Как классно видеть вас такой счастливой и любимой! Как романтично.
  • Соня, та покажите уже свое счастье, — пишут в комментариях.

Напомним, что до 2020 года блогер состояла в браке с фитнес-тренером Дмитрием Стужуком. Они прожили вместе шесть лет и воспитывали троих детей: Дэвида, Лолиту и Оливию.

Весной 2020 года пара объявила о разводе, а 16 октября того же года Дмитрий умер от осложнений Covid-19.

Читайте также:
Софія СтужукСофия Стужук назвала себя “русской” во время отдыха в ОАЭ

Теги
София Стужук
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь