Украинский блогер София Стужук показала своего нового бойфренда. Сейчас пара вместе с детьми отдыхает в Дубае.

На личной странице в Instagram София обнародовала серию фото, на которых позирует в объятиях мужчины. Лицо избранника Стужук скрыла, поскольку его имя и личность хочет пока держать в секрете.

— Блогерское сердце едва выдерживает не показывать Вам самого потрясающего мужчину на свете. Но хотя бы просто знайте, что он есть, — написала Стужук.

Ранее в интервью программе Ходят слухи София рассказывала, что их отношения длятся три месяца. С бойфрендом она познакомилась в клубе, они вместе провели ночь и после этого начали общаться. Недавно влюбленные отдыхали в Риге.

В комментариях к фото подписчики Стужук пытаются рассекретить личность мужчины.

Мы его портрет уже по частям тела собрали.

Из разных фото с ним можно уже сложить коллаж, чтобы понять как он выглядит.

Интересно, конечно! Но мы подождем, пока совсем не выдержит.

Мы уже почти фоторобот составили.

Как классно видеть вас такой счастливой и любимой! Как романтично.

Соня, та покажите уже свое счастье, — пишут в комментариях.

Напомним, что до 2020 года блогер состояла в браке с фитнес-тренером Дмитрием Стужуком. Они прожили вместе шесть лет и воспитывали троих детей: Дэвида, Лолиту и Оливию.

Весной 2020 года пара объявила о разводе, а 16 октября того же года Дмитрий умер от осложнений Covid-19.