Бланка отреагировала на скандал вокруг пророссийской позиции брата: Всем сердцем с Украиной

Певица Бланка, которая представляла Польшу на Евровидении 2023, отреагировала на скандал вокруг пророссийских заявлений ее брата. Артистка заявила, что она за Украину в войне, и отрицает поддержку РФ от ее родственника.

Бланка заявила, что с грустью прочла заявления украинских СМИ о пророссийской позиции ее брата. Артистка категорически не согласна с этой информацией.

— Я всегда и навеки всем сердцем с украинским народом. Я поддерживала вас с самого начала, и вся моя семья сопереживает страданиям украинского народа от зверских атак. Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем агрессию против Украины, — заявила Бланка.

Певица из Польши заявила, что скандал вокруг ее брата является абсурдным и заставляет ее чувствовать боль. Кроме этого, звезда хочет приехать с концертом в нашу страну.

— Надеюсь, что смогу как можно скорее посетить вашу прекрасную страну и выступить в свободной Украине, — заявила артистка.

Напомним, что скандал вокруг звезды начался из-за ее родственников — брат Бланки опубликовал пост в поддержку РФ и войны в Украине. Он уже удалил публикацию, но пользователи сети успели его сохранить. В публикации шла речь о якобы украинце, который рассказал “всю правду” о войне и “киевском режиме нацистов”.