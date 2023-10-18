Благотворительный аукцион и выступление Monatik: ТРЦ Gulliver отпразднует 10-летие

21 октября торгово-развлекательный центр Gulliver приглашает всех на празднование своего дня рождения. По случаю 10-летия комплекса состоится большой звездный концерт, розыгрыш ценных подарков и международный медиа-арт фестиваль UArt Media Fest.

В рамках мероприятия запланирован сбор средств на восстановление школ, который перечислят через фандрейзинговую платформу United24. Гости смогут сделать донаты, а также принять участие в звездном аукционе, который проведет Вася Байдак 21 октября, или приобрести лимитированный мерч.

— Наш комплекс всегда был и остается центром жизни города, его жителей и гостей. Каждое наше мероприятие, презентация, активность — это отражение актуальных событий, которые происходят в столице. И это празднование дня рождения для нас — особенное. Мы готовим фантастическое визуальное шоу, которым покажем, что несмотря на сложные обстоятельства, продолжаем создавать культуру, привносить инновации и нести правильные смыслы, привлекая к этому каждого украинца, — рассказывает директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

Программа празднования начнется с концерта. В 12:00 на сцену выйдут 10 артистов, которые были с ТРЦ Gulliver эти 10 лет. В лайнапе: Khayat, Юля Юрина, Lida Lee, Анна Тринчер, Jerry Heil, а хедлайнером вечера станет Monatik. Ведущие мероприятия — Святослав Галюк и Мила Еремеева.

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В особых форматах появятся звездные гости и друзья Gulliver — Оля Полякова, которая презентует свой новый проект, и Макс Барских со специальным сюрпризом.

Важной частью дня станет благотворительный аукцион, который проведет Вася Байдак. Все средства будут перечислены через фандрейзинговую платформу United24 на направление Образование и наука. Среди эмоциональных лотов — картина, написанная Соней Морозюк, специальный подарок от Monatik, панама Kalush Orchestra, подписанная всеми участниками группы, чайная церемония с Анной Тринчер, специальный лот от United24 — мяч, подписанный Элиной Свитолиной, и главный лот — поздравление или признание в любви на фасадных экранах ТРЦ.

Кроме того, гостей мероприятия ждет розыгрыш ценных подарков, среди которых 10 смартфонов iPhone 14 и ювелирные украшения от бренда Tous.

Финальной частью праздника станет международный медиа-арт фестиваль UArt Media Fest, старт которого запланирован на 18:30.

Произведения талантливых моушн-дизайнеров покажут на крупнейших фасадных экранах Европы, которые объединят в одно грандиозное медиа-шоу. Победители, которых определят именитые представители индустрии, получат гранты на дальнейшее развитие своих проектов. Организационным и исполнительным партнером фестиваля UArt Media Fest стала международная компания Meet Future, эксперт и трендсеттер в инновационных технологиях и мероприятиях.

В рамках мероприятия в ТРЦ объединится традиционное искусство и digital-инсталляции будущего. Так, развлекать гостей будет робот-диджей YuMI, который будет играть любимые треки на пятом этаже ТРЦ. На этажах будут размещены интерактивные зоны, где каждый может приобщиться и создать свой уникальный арт с помощью искусственного интеллекта или видеотехнологий.

Для безопасности посетителей на территории комплекса предусмотрено укрытие, которое находится на паркинге Р-1 ТРЦ.