Состояние американского медиамагната, сооснователя Facebook Марка Цукерберга сократилось на $29,7 млрд за один день. Это произошло в четверг, 3 февраля, на фоне падения акций Meta Platforms.

Текущее состояние предпринимателя, по данным Forbes, оценивается в $84,8 млрд. Стоит отметить, что с лета 2015 года Цукерберг не входит в 10 самых богатых людей в мире.

Так, акции Meta упали на 25%, вследствие чего стоимость компании снизилась более чем на $200 млрд. Это максимальное падение за одну сессию за всю историю торгов акциями американских компаний.

В прошлую торговую сессию капитализация Meta составила более $900 млрд, сейчас — чуть более $670 млрд.

Произошло резкое падение после выхода финансового отчета Meta за четвертый квартал 2021 года, в котором говорилось о сокращении чистой прибыли на 8%.

Ранее от падения акций пострадал американский миллиардер Илон Маск. Так, в ноябре 2021 года предприниматель объявил о продаже 10% акций Tesla, после чего его состояние сократилось на $35 млрд. Кроме того, на прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Маск обеднел еще на $25,8 млрд.

Стоит отметить, что сегодня, 4 февраля, крупнейшей в мире соцсети исполнилось 18 лет. В честь чего Факты ICTV решили вспомнить о самых громких скандалах вокруг Facebook.