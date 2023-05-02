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Больше не вместе. 76-летняя Шер рассталась с 36-летним возлюбленным

2 мая 2023, 14:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шер
Источник: Getty Images

Американская певица Шер рассталась со своим возлюбленным, музыкантом Александром Эдвардсом.

Источники, близкие к паре, говорят, что 76-летняя исполнительница не вместе со своим 36-летним избранником уже пару недель.Кто стал инициатором разрыва — неизвестно.

Ни Шер, ни Александр официально свое расставание не подтвердили.

Первая информация об отношениях Шер и Александра появилась осенью 2022 года. Тогда после волны хейта из-за разницы в возрасте певица заявила, что любовь не знает математики.

Более того, стало известно, что пара никогда не была помолвлена, несмотря на то, что в конце декабря Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от 36-летнего парня.

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Источник
TMZ
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Шер
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