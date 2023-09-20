Первая леди Украины Елена Зеленская снова прославила на весь мир талант украинских дизайнеров. Для встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом супруга президента выбрала символичный костюм от Андре Тана.

Дизайнер объяснил, что белая кайма на пиджаке символизирует стремление и надежды украинского народа. Ведь после черной полосы всегда наступает светлая. Ткань костюма произведена мастерами из черниговской шерсти.

— Из Чернигова — в Нью-Йорк, а дальше на страницах СМИ всего мира! Спасибо Елене Зеленской за поддержку отечественного производителя, а ВСУ и украинскому народу — за мужество, силу и надежду! — указано на странице украинского бренда.

В США Елена Зеленская прибыла, чтобы поучаствовать в мероприятиях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, первая леди приняла участие в дискуссии по защите украинских детей в условиях войны.