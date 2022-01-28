Украинская актриса, звезда сериала Крепостная Наталка Денисенко похвасталась своим достижением. Артистка простояла на гвоздях 40 минут.

В Instagram Денисенко поделилась видео, на котором продемонстрировала свою первую практику гвоздестояния. В ролике видно, как актриса переживает разные стадии — гнев, отрицание, принятие.

Изначально Наталка кричит от боли, однако спустя время ей начинает нравиться происходящее.

— Я говорила, что это не для меня, и это не мое. А оказывается, ребята, я победитель, — сказала Наталка.

Также она поделилась, что для нее это оказалось в тысячи раз больнее, чем она могла себе представить. В комментариях к публикации Денисенко отметила, что эта боль хуже, чем при родах, поскольку все происходит внезапно и резко.

— Когда я только ступила первые минуты, то орала, нецензурно выражалась, злилась, кричала, что неудобно поставила ногу и не смогу, что это не для меня. Потом у меня была паника, меня трусило и я не могла успокоиться. Говорила, что ничего не хочу, что я слабая и больше не могу, — поделилась Наталка.

Денисенко сказала, что для нее смысл заключался в том, что бы успокоить свой ум и трансформировать эту невыносимую боль в спокойствие, и даже удовольствие.

— Это очень глубокая психологическая работа с подсознанием, и в процессе ты узнаешь о себе больше, чем при годовой работе с психологом… Я простояла более 40 минут, я была в шоке, ведь казалось, что прошло всего 15, — отметила актриса.

Также она поблагодарила свою наставницу и отметила, что без нее не простояла бы и пяти секунд.

Ранее Наталка Денисенко вспомнила, как Андрей Фединчик бросил жену ради нее. Актриса познакомилась с мужем на съемочной площадке, однако он тогда был женат на другой.

По словам актрисы, ей было стыдно за свои чувства и она не собиралась уводить Андрея от жены.