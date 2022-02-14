11 февраля культовый сериал Друзья стал доступен на китайских стриминговых платформах. Пользователи обнаружили, что шоу подверглось цензуре.

К примеру, во второй серии первого сезона вырезали диалог с упоминанием жены Росса, так как та развелась с героем из-за любви к женщинам.

Также из сериала убрали сцену с поцелуем Джоуи и Чендлера, а в субтитрах исчезла фрпзп “женщины могут получать множественные оргазмы”. Ее сменили на “женщины постоянно сплетничают”. Причем изменили только картинку — звуковое сопровождение не подверглось изменениям.

Китайские фанаты сериала начали выражать свое недовольство в соцсетях — в местной социальной сети любители шоу запустили хештег FriendsCensored. Правда, администрация сайта оперативно удалила его упоминания.

Сериал Друзья не впервые появляется на рынке Китая — он был доступен еще в 2012 году, и тогда шоу не подвергалось цензуре. Впрочем, уже в 2013 году проект удалили из местных онлайн-кинотеатров из-за лицензии. В Китай шоу вернулось на фоне популярности спецэпизода Друзья: Воссоединение, который на момент премьеры понравился далеко не всем.

Многие киноманы любят рассматривать каждый кадр в своих любимых сериалах или фильмах. Так, в новом фильме Матрица главный герой Нео сидит в кафе под фотографией молодого Киану Ривза.