7 ноября завершилось голосование за судей украинского Нацотбора на Евровидение 2023, но без скандала не обошлось. Все из-за странного подсчета голосов, которые отдали пользователи сервиса Дія — именно они решали, кто займет кресло жюри.

Так, на необычные подсчеты обратила внимание украинская артистка Тина Кароль, которая претендовала на кресло судьи.

Аналитика от Суспильного показала, что Юлия Санина получила 15,69% голосов от общего количества, но сервис Дія округлил значение до 16%.

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В то же время у Тины Кароль все иначе — Суспильное указало на 15,68% голосов, но Дія округлила до значения в 15,67%.

Кароль отреагировала на это и опубликовала Stories с подсчетами.

— Почему 15,68 — это 15, а 15,69 — это 16. Без обид — просто фан, — кратко прокомментировала артистка.

Напомним, что всего проголосовало 505 536 человек. Санина оторвалась от Тины всего на 116 голосов, что очень мало, учитывая количество участников.

Таким образом, членами жюри на Нацотборе Евровидения 2023 должны стать Джамала, лидер группы Антитела Тарас Тополя и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. После отбора тройка должна подписать договор, по которому они будут входить в состав жюри.

Если кто-то не подпишет контракт, то у Кароль есть все шансы занять его место. Напомним, что в прошлом году артистка уже отбирала тех, кто представлял Украину на конкурсе.

Окончательный список тех, кто будет судить музыкантов, мы узнаем к средине ноября 2022.